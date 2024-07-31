Yüksek Askeri Şura Toplantısı Yarın Gerçekleşecek

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı Başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleşecek Yüksek Askeri Şura toplantısı, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek.

Toplantıda Kimler Bulunacak?

Bu önemli toplantıya Şura üyeleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

Anıtkabir Ziyareti

YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anacaklar.

Toplantıda Ele Alınacak Konular

Toplantıda, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması gibi işlemlerin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da değerlendirilecek. Toplantının bir gün içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Sonuçların Kamuoyuna Duyurulması

Yüksek Askeri Şura'nın kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından kamuoyuna açıklanacak.