Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yüksek Askeri Şura Toplantısı Yarın Gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura toplantısı yarın toplanacak ve önemli konular ele alınacak.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:56
Yüksek Askeri Şura Toplantısı Yarın Gerçekleşecek

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı Başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleşecek Yüksek Askeri Şura toplantısı, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek.

Toplantıda Kimler Bulunacak?

Bu önemli toplantıya Şura üyeleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

Anıtkabir Ziyareti

YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anacaklar.

Toplantıda Ele Alınacak Konular

Toplantıda, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması gibi işlemlerin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da değerlendirilecek. Toplantının bir gün içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Sonuçların Kamuoyuna Duyurulması

Yüksek Askeri Şura'nın kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından kamuoyuna açıklanacak.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan devrim gibi yenilik! Emeklilik sisteminde yeni perde: İkinci emeklilik geliyor

Borsa'da en çok kazandıran hisseler! Yatırımcısının yüzünü güldürdü: Haftaya damgasını vurdu

Bankalardan emekli promosyon atağı! 5 banka aynı anda müjdeyi verdi: Emeklinin cüzdanı dolacak

Ziraat Bankası'ndan son kez duyuru geldi! Tüm müşterileri ilgilendiriyor: 31 Temmuz son gün...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

Yeni zam oranı sabah açıklandı! Yüzde 24.73 zamma imzalar atıldı

Sınav yok, KPSS yok! Et ve Süt Kurumu kura ile personel alım ilanını az önce açtı

Yüksek maaşla bilişimde çalışmak isteyenler dikkat! Sayıştay personel alımı yapıyor

SGK'dan devrim gibi yenilik! Emeklilik sisteminde yeni perde: İkinci emeklilik geliyor

Milli Piyango tarihinde bir ilk! 1 kişiye 460 milyon TL çıktı: Talihli o ilden!

Bankalardan emekli promosyon atağı! 5 banka aynı anda müjdeyi verdi: Emeklinin cüzdanı dolacak

Velilere kötü, öğrencilere güzel haber! MEB'den son dakika yaz tatili açıklaması!

Kahvaltılık ürünlerde indirim şovu! BİM 30 Temmuz-2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

Borsa'da en çok kazandıran hisseler! Yatırımcısının yüzünü güldürdü: Haftaya damgasını vurdu

İş arayanlara dev fırsat geldi! 80 bin personel alımı başlıyor: Başvuru şartları belli oldu

Ziraat Bankası'ndan son kez duyuru geldi! Tüm müşterileri ilgilendiriyor: 31 Temmuz son gün...