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Yüksek Askeri Şura Toplantısında Görev Süreleri Uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 17:07
Yüksek Askeri Şura Toplantısında Görev Süreleri Uzatıldı

Yüksek Askeri Şura Kararları Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında önemli kararlar alındı. Toplantıda, 34 general ve amiralin görev sürelerinde bir yıl uzatma kararı alındı.

Görev Süreleri Uzatılan İsimler

Yüksek Askeri Şura toplantısında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Veli Tarakcı ve 30 diğer general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda da Tümgeneral Selçuk Aygün ve 5 Tuğgeneralin görev süreleri bir yıl uzatıldı.

Albayların Durumu

Toplantıda ayrıca, 455 albayın görev süreleri de 2 yıl süreyle uzatıldı. Bu kararlar, 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Alınan kararlar, Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde duyuruldu.

Yüksek Askeri Şura toplantısı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki görev sürelerinin yenilenmesi ve terfilerin görüşülmesi açısından büyük önem taşıyor.

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