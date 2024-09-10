Başlık: Yüksek İrtifada Bakteri ve Mantar Keşfi

Japonya'daki bilim insanları, yaptıkları önemli bir araştırmada 10 bin feet irtifada havada yüzlerce bakteri ve mantar tespit ettiklerini duyurdu.

Araştırmanın Detayları

Hava yoluyla bulaşan hastalıkları inceleyen ekip, Japonya semalarındaki 10 uçuşta bu mikroorganizmaları inceleme fırsatı buldu. Araştırmada, bakterilerin ve mantarların yaklaşık 2 bin kilometre uzaklığa kadar uçabildiği tahmin ediliyor.

Sağlık Üzerindeki Etkileri

Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü'nden ekolojist Dr. Xavier Rodo, bu mikroorganizmaların üçte birinin bakteriler ve biraz daha fazlasının mantar olarak potansiyel insan patojenleri olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Rodo, araştırmanın yüksek irtifadaki mikropların yere düştüğünde insanlarda salgınlara sebep olabileceğine dair doğrudan bir kanıt sunmadığını, ancak buna rağmen bu durumun sağlık açısından önemli bir tehdit oluşturabileceğini belirtti.

Yayın ve Sonuç

Bulgular, ABD'nin prestijli bilim dergilerinden Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) dergisinde yayımlandı. Bu çalışmanın sonuçları, yüksek irtifada var olan mikropların insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerini gözler önüne seriyor.