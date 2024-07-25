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Yüksek Karlı Fon Dolandırıcılığı Davası Başlatıldı

İstanbul'da, 'yüksek karlı gizli fon' dolandırıcılığına ilişkin yeni bir dava açıldı. Sanıklar arasında dikkat çeken detaylar yer alıyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:31
Yüksek Karlı Fon Dolandırıcılığı Davası Başlatıldı

İstanbul'da Dolandırıcılık Davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı olarak bilinen olayla ilgili yeni bir dava açtı. İddianamede, Seçil Erzan sanık olarak yer alırken, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani müşteki-sanık olarak belirtiliyor.

İddianamedeki Özellikler

İddianamede, Erzan'ın Denizbank bünyesinde varsayılan özel bir fonun yüksek kazanç vaat ettiğini söyleyerek Haghani ve Aslan'ı bu fona yatırım yapmaya ikna ettiği ifade ediliyor. Haghani'nin 200 bin dolar, Aslan'ın ise 2 milyon dolar yatırdığı belirtiliyor.

Taraflar Arasındaki İlişki

Aynı iddianamede, taraflar arasındaki ilişkinin bankacı-müşteri ilişkisinin ötesine geçtiği ve Erzan'ın acil kredi ihtiyacı için müştekilerden kazanç karşılığında ödünç para aldığı ifade ediliyor.

Erzan'ın İfadesi

Erzan'ın savcılıkta verdiği ifadede, "Süleyman Aslan büyük bir tefecidir. Benden bu zamana kadar defalarca para karşılığı faiz almıştır," dediği aktarılıyor. Erzan, Aslan'dan 10 milyon lira ödünç alıp 14 milyon lira geri ödediğini belirtirken, Haghani'nin de verilen paraların yasal olmayan bir şekilde değerlendirildiğini bildiğini vurguladı.

Dava Süreci

İddianamede Erzan'ın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası alması talep edilirken, Aslan ve Haghani'nin "tefecilik" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ödemesi isteniyor. Sanıklar, 4 Ekim tarihinde İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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