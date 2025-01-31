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Yüksek Karlı Gizli Fon Dolandırıcılığı Davasında Gelişmeler

Dolandırıcılık davasında iki sanığın zorla getirilmesine ve yeni duruşma tarihine karar verildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:48
Yüksek Karlı Gizli Fon Dolandırıcılığı Davasında Gelişmeler

Yüksek Karlı Gizli Fon Dolandırıcılığı Davası Sürüyor

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen dolandırıcılık davasında heyecan dorukta. Mahkeme, sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında savunmalarının alınması için zorla getirilme kararı çıkardı.

Duruşma Detayları

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Erzan ve tutuksuz sanıklar Ali Yörük ile Atilla Yörük katıldı. Duruşmada birçok taraf avukatı ve bir grup müşteki de hazır bulundu. Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaların yanı sıra savunmalarını yaptı.

Ara Karar ve Mahkeme Süreci

Ara kararını açıklayan mahkeme, savunması alınmayan sanık Süleyman Aslan hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun savunmalarının alınması için zorla getirilmelerine hükmedildi. Ayrıca, aralarında ünlü sporculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Buse Terim ve Emre Belözoğlu’nun da bulunduğu 20 müştekinin duruşmaya katılmaları için emniyet güçlerine yazı gönderilmesine karar verildi.

İddianameden Dikkat Çeken Bilgiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Erzan’ın, Bülent Çeviker’den 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle bu parayı geri vereceğini bildirdiği belirtiliyor. Ancak müşteki, durumu bankaya bildirince yapılan araştırmalar sonucunda dolandırıcılık eylemi ortaya çıkarıldı.

İddianamede, Erzan’ın sahte belgeler ile müştekileri dolandırdığı ve kamuoyunda tanınan kişileri bu dolandırıcılığa alet ettiği kaydediliyor. Gerçekte var olmayan bir fon ile yüksek kar vaatleri sunduğu tespit edildi.

Ceza Talepleri

Sanık Erzan için 109 yıldan 358 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer sanıklara da 3 ile 98 yıl arasında hapis cezası verilmesi beklenirken, bazı sanıkların tefecilik ve sektörel dolandırıcılık suçlarından yargılanması söz konusu. Ateş ve Aydoğdu’nun ise 72’şer yıldan 240’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Bir Sonraki Duruşma Tarihi

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 21 Nisan’a erteledi. Gelişmeler, kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

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