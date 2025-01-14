'Yüksek Karlı Gizli Fon' Dolandırıcılığı Davasında İddianame Yeniden Şekillendi

'Yüksek Karlı Gizli Fon' Dolandırıcılığı Davasında Gelişmeler

Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' dolandırıcılığı olarak bilinen davada, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri iddialarıyla yeniden düzenlenen iddianame mahkemeye gönderildi.

İddianame Neden Yeniden Gönderildi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi talebiyle mahkemeye sunuldu. Ancak, eksik olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından iade edilen iddianame, gerekli tamamlamalar yapıldıktan sonra yeniden mahkemeye iletildi.

Kimler Mahkemede Müşteki Olarak Yer Alıyor?

Gözler önüne serilen iddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu 'şüpheli' olarak yer alırken, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu toplam 24 kişi 'müşteki' sıfatıyla davanın tarafları arasında yer aldı. Bu isimler arasında Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi tanınmış şahsiyetler de bulunuyor.

Hapis Cezası İstemleri

İddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri iddiasıyla, 72'şer yıldan toplam 240'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor. Mahkeme heyeti, iddianame üzerindeki incelemelerini sürdürmektedir.