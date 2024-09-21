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Yüksek Karlı Gizli Fon Dolandırıcılığı Davasında Tahliye Kararı

Yüksek karlı gizli fon davasında, tutsak sanık Ali Yörük adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 00:16
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 00:16
Yüksek Karlı Gizli Fon Dolandırıcılığı Davasında Tahliye Kararı

Yüksek Karlı Gizli Fon Davasında Gelişmeler

İstanbul'da devam eden yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı davasında, sanıklardan Ali Yörük hakkında önemli bir karar alındı. Mahkeme, Yörük'ün adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmetti.

Seçil Erzan'ın Savunması

Duruşmada sanıklardan Seçil Erzan, dolandırıcılık suçu ile suçlandığını reddetti. Kendini akıl oyunlarına maruz kalan bir kişi olarak tanımlayan Erzan, "Dolandırıcı olsaydım kendimi bu kadar yorgun hissetmezdim" dedi. Ayrıca, birçok kişiden borç aldığını ve kimseyi dolandırmadığını savundu.

Banka Yetkililerine Suçlama

Erzan, bankanın zarar eden kişilere yardımcı olmasını istediğini, mağdur olanların zararlarının karşılanması gerektiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, avukatı Metin Sinan Aslan, banka yetkilileri hakkında suç duyurusu talep etti. "Banka kamera kayıtlarını geç verdiler, bu durum yargılamayı etkiliyor" dedi.

Mahkemenin Kararı

Mahkeme, Yörük'ün tahliyesine karar verirken, "Tutuklulukta geçirdiği süre ve delillerin toplanmış olması" gibi gerekçeler sundu. Erzan'ın çalıştığı döneme ilişkin maillerin bankadan talep edilmesine de karar verildi.

Dava Sürecinin Devamı

Duruşma, iddianamenin detaylarına göre; Seçil Erzan'a 93 yıldan 305 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer sanıklar için de benzer cezalar isteniyor. Duruşma, 15 Kasım'a ertelendi.

İddianamenin İçeriği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Erzan'ın tanınmış isimler aracılığıyla dolandırıcılık yaptığını ve sahte belgelerle mağdurları dolandırdığı detaylandırılıyor.

Sanıkların cezalandırılması için gerekli yasal işlem ve süreçlerin devam edeceği belirtildi.

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