Yüksek Mahkeme Trump'ın 4 Milyar Dolarlık Dış Yardımını Askıya Almaya Onadı

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin Kongre tarafından onaylanan 4 milyar dolarlık dış yardımı askıya alma yetkisini oy çokluğuyla kabul etti.

Kararın Detayları

Mahkeme heyetinin oy çokluğuyla aldığı kararda, yönetimin söz konusu fonun askıya alınmasına ilişkin itirazda davacı grupların dava açma hakkının bulunmadığını gösteren yeterli kanıt sunduğu kaydedildi. Bu karar, daha önce bir federal yargıcın ay sonuna kadar fonun harcanması gerektiğine dair hükmünü de durdurmuş oldu.

Yönetimin Tutumu ve Son Gelişmeler

Trump yönetimi son aylarda Kongre kararlarını tek taraflı olarak geçersiz kılma yetkisini kullandığını duyurmuş ve bu kapsamda uluslararası yardımlar için ayrılan milyarlarca doları harcamayacağını açıklamıştı. Yüksek Mahkeme kararı, bu politikanın hukuki zeminini güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.