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Yüksek sıcaklıklar Türkiye'yi etkisi altına almaya devam edecek!

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ülke genelinde sıcaklıkların 5 ila 10 derece arasında artacağını duyurdu. Bu durumun özellikle Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olması beklenirken, rüzgarın da hızının yer yer saatte 80 kilometreye kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 17:14
Yüksek sıcaklıklar Türkiye'yi etkisi altına almaya devam edecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu durum özellikle tarım ve günlük yaşam üzerinde etkili olabilirken, vatandaşlar şiddetli rüzgarın yol açabileceği olası risklere karşı uyarıldı.

VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLMA ÇAĞRISI YAPILDI

Bakan Özhaseki, vatandaşlara yönelik yapmış olduğu açıklamada, artan sıcaklıklar ve şiddetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Orman yangınları gibi acil durumlarla başa çıkabilmek için tedbirli olunması çağrısında bulundu.

ÖNLEMLER ALINMALI

Özellikle ormanlık alanlarda ve açık arazilerde yangın riskinin yüksek olduğu belirtiliyor. Bu nedenle vatandaşlardan, piknik ve benzeri faaliyetlerde dikkatli olmaları isteniyor. Ayrıca, enerji tüketiminde tasarruf edilmesi ve su israfının önlenmesi gibi önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.

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