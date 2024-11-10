Yüksek Yargı Başkanları, Atatürk’ü Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Andı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla anlamlı mesajlar yayımladı.

Atatürk’ün Eserleri ve Fikirleri

AYM Başkanı Kadir Özkaya, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yayımladığı mesajında, Atatürk'ün, dünya tarihindeki yerini alan büyük bir önder olduğunu belirtti. Özkaya, "Onun önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşımız, istiklal mücadelesi veren tüm milletlere ilham kaynağı olmuştur. Kendisini ve aziz hatırasını saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Adalet ve Demokrasi Vurgusu

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez de, Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine önderlik ederken, modern bir devletin temelini attığını vurguladı. Kerkez, Atatürk'ün düşüncelerinin adaletin yolunu aydınlattığını belirterek, 86 yıl önce sonsuzluğa uğurlanan Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle andığını ifade etti.

Türkiye’nin Geleceği ve Atatürk’ün Mirası