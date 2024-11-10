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Yüksek Yargı Başkanları, Atatürk’ü Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Andı

Yüksek yargı başkanları, Atatürk'ü anma mesajlarında bağımsızlık ve demokrasi vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 10:53
Yüksek Yargı Başkanları, Atatürk’ü Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Andı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla anlamlı mesajlar yayımladı.

Atatürk’ün Eserleri ve Fikirleri

AYM Başkanı Kadir Özkaya, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yayımladığı mesajında, Atatürk'ün, dünya tarihindeki yerini alan büyük bir önder olduğunu belirtti. Özkaya, "Onun önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşımız, istiklal mücadelesi veren tüm milletlere ilham kaynağı olmuştur. Kendisini ve aziz hatırasını saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Adalet ve Demokrasi Vurgusu

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez de, Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine önderlik ederken, modern bir devletin temelini attığını vurguladı. Kerkez, Atatürk'ün düşüncelerinin adaletin yolunu aydınlattığını belirterek, 86 yıl önce sonsuzluğa uğurlanan Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle andığını ifade etti.

Türkiye’nin Geleceği ve Atatürk’ün Mirası

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, mesajında Atatürk’ü ebediyete intikalinin 86'ıncı yılında saygı ve şükranla yad etti. Yiğit, "Atatürk’ün önderliğinde verilen kurtuluş mücadelesi, güçlü bir Türkiye’nin temellerini atmıştır"

Yiğit, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına ilişkin olarak, milli mücadelenin ruhunu güçlendirerek, demokratik değerlere bağlı ve insan haklarına saygılı bir Türkiye hedeflediklerini ifade etti. "Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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