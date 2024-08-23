Yükseköğretim Kurulu'ndan Mazeret Kayıt Hakkı Duyurusu

Yükseköğretim Kurulu'ndan Kayıt Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarına göre üniversite kayıtlarını yaptıramayan adayların mağduriyetlerini gidermek amacıyla önemli bir duyuru yaptı.

Mazeret Kayıt Hakkı Duyurusu

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, herhangi bir nedenle kayıt yaptıramayan adaylar 26 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında mazeret kayıt hakkından faydalanabilecekler.

Adaylar, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirme imkanına sahip olmanın yanı sıra, kayıtların 2 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar süreceği bildirildi.

Bu süre zarfında gerekli başvurularını yapmayan adaylar, kayıt hakkını kaybetmiş olacaklar. YÖK, adayların bu süreçte herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için gerekli önlemleri almalarını öneriyor.