Yükseköğretim Kurulu'ndan Sahte Diplomalar İçin Uyarı

Yükseköğretim Kurulu'ndan Kritik Uyarı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son günlerde sosyal medyada dolaşan sahte diploma satış haberleri üzerine üniversitelere önemli bir yazı gönderdi. YÖK, Türkiye'deki farklı üniversitelerin fakültelerine ait sahte diplomaların satışının yapıldığına dair haberlerin kaygı verici olduğunu belirtti.

Mezun Bilgilerinin YÖKSİS'e Aktarılması Gerekiyor

Yazıda, yükseköğretim kurumlarının mezun olan öğrencilerin bilgilerini Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) ivedilikle aktarması gerektiği vurgulandı. Bu bilgilerin e-Devlet üzerinden sorgulanabilmesi için güncel ve doğru bir şekilde kayıtlı olması kritik öneme sahip. YÖK, mezun bilgileri YÖKSİS'e aktarılmadığı takdirde e-Devlet üzerinden "Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama" yapılmasının mümkün olmadığını hatırlattı.

Belge Doğrulama Süreci

YÖK'ün gönderdiği yazıda, e-Devlet kapısına T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapan bireylerin, 'Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama' bölümünden mezuniyet bilgilerine ulaşabilecekleri ifade edildi. Bu belgelerin sağ üst köşesindeki barkod numarasının kullanılarak, belgenin doğrulanabileceği belirtiliyor. Diploma ve belgedeki bilgiler arasında tutarsızlık olması durumunda, mezuniyet belgesinin güvenilirliği sorgulanabilecektir.

Hizmet Sorumluluğu Üniversitelerde

Sonuç olarak, YÖK, mezun bilgilerini YÖKSİS'e geç aktaracak yükseköğretim kurumlarının gerekli önlemleri almasını ve bu bilgilerin güncelliğini sağlamasını talep etti. Aksi halde, mezun belgelerinde yaşanacak sorunların sorumluluğu ilgili kurumlara ait olacaktır.