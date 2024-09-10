Yükseköğretim Kurulu Tarımda Yapay Zeka Destekli Projeleri Açıkladı

Yükseköğretim Kurulu, Tarımda Yapay Zeka Destekli Projeleri Duyurdu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye genelinde tarım alanında yapay zeka destekli projelerin yürütüldüğünü açıkladı. Bu projeler aracılığıyla tarımda verimliliğin artırılması, su tasarrufunun sağlanması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Yapay Zeka ile Tarımda Devrim

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, üniversitelerin yürüttüğü yapay zeka destekli çalışmaların tarım sektörüne önemli katkılar sağladığı ifade edildi. Bu projeler sayesinde, tarım ürünlerinde verimliliğin artırılması ve çevre dostu uygulamaların benimsenmesi amaçlanıyor. Kimyasal Kullanım Azalıyor!

Açıklamada, yapay zeka kullanımıyla birlikte tarımsal üretimde kimyasal gübre kullanımının azaltıldığı vurgulandı. Bu sayede daha çevre dostu tarım uygulamaları yaygın hale geliyor.

Uluslararası Düzeyde Değerlendirmeler

Üniversiteler bünyesinde hem akademisyenler hem de öğrencilerin yer aldığı projeler, tarım sektöründe sürdürülebilir geleceğe katkı sunuyor. Ayrıca, bu projelerin birçoğu uluslararası düzeyde de değerlendirilmeye alınıyor.

YÖK'ün resmi internet sitesi üzerinden, 20'den fazla üniversitenin tarım alanındaki yenilikçi projelerine ulaşmak mümkün.