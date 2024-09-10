Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yükseköğretim Kurulu Tarımda Yapay Zeka Destekli Projeleri Açıkladı

YÖK, Türkiye'de 20'den fazla üniversitenin yapay zeka destekli tarım projelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:45
Yükseköğretim Kurulu Tarımda Yapay Zeka Destekli Projeleri Açıkladı

Yükseköğretim Kurulu, Tarımda Yapay Zeka Destekli Projeleri Duyurdu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye genelinde tarım alanında yapay zeka destekli projelerin yürütüldüğünü açıkladı. Bu projeler aracılığıyla tarımda verimliliğin artırılması, su tasarrufunun sağlanması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Yapay Zeka ile Tarımda Devrim

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, üniversitelerin yürüttüğü yapay zeka destekli çalışmaların tarım sektörüne önemli katkılar sağladığı ifade edildi. Bu projeler sayesinde, tarım ürünlerinde verimliliğin artırılması ve çevre dostu uygulamaların benimsenmesi amaçlanıyor. Kimyasal Kullanım Azalıyor!

Açıklamada, yapay zeka kullanımıyla birlikte tarımsal üretimde kimyasal gübre kullanımının azaltıldığı vurgulandı. Bu sayede daha çevre dostu tarım uygulamaları yaygın hale geliyor.

Uluslararası Düzeyde Değerlendirmeler

Üniversiteler bünyesinde hem akademisyenler hem de öğrencilerin yer aldığı projeler, tarım sektöründe sürdürülebilir geleceğe katkı sunuyor. Ayrıca, bu projelerin birçoğu uluslararası düzeyde de değerlendirilmeye alınıyor.

YÖK'ün resmi internet sitesi üzerinden, 20'den fazla üniversitenin tarım alanındaki yenilikçi projelerine ulaşmak mümkün.

İLGİLİ HABERLER

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler