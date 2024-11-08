Yükseköğretimde Akreditasyon ve Uluslararası Hedefler

Yükseköğretim Kurulundan Yeni Akreditasyon Standartları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erciyes Üniversitesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı. Özvar, doktora programı açmak isteyen üniversitelerin akredite programlara sahip olma zorunluluğunun getirildiğini belirtti. "Önümüzdeki dönemde fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uygulama merkezi gibi birimlerin kurulmasını da akreditasyon şartına bağlamak üzere Kurulumuzca bir çalışma yürütülmektedir," dedi.

Erciyes Üniversitesi'nin Potansiyeli

Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) 49 bine yakın öğrencisi ve 2200'den fazla öğretim elemanıyla büyük bir kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Özvar, bu potansiyelin etkin bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Özvar, YÖK olarak üniversitelerin sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve bilimsel yayınlar gibi alanlarda kendilerini geliştirmeleri için sürekli desteklediklerini söyledi.

Uluslararası Öğrenci Hedefleri

Özvar, YÖK'ün uluslararası öğrenci sayısını artırma hedefinin dünya çapında ilk 5 ülke arasına girmek olduğunu belirtti. "Uluslararası öğrencileri misafirimiz olarak görüyoruz. Hedefimiz, daha fazla uluslararası öğrenci yetiştirip, kendi ülkelerine faydalı bireyler olmalarını sağlamak," ifadelerini kullandı.

Yeni Eğitim Programları ve Sürdürülebilirlik Projeleri

Bu yıl, 20 üniversitede yapay zeka ve dijital tabanlı 73 yeni program açıldığını belirten Özvar, ayrıca meslek yüksekokulu programlarının sanayi bölgelerinde genişletildiğini de ekledi. Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi ile enerji verimliliğinin artırılması, su kaynaklarının korunması ve karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor.

Gelecek Vizyonu

Özvar, ERÜ'nün önümüzdeki yıllarda dünyanın ilk 500 üniversitesi içinde yer almasını umduğunu ifade etti. "Bu konuda YÖK olarak gereken desteği vermeye hazırız," dedi. Ayrıca, sağlık ve mühendislik alanlarında mükemmeliyet merkezleri kurma planlarını açıkladı.

Ödüller ve Konserler

Programda, hayırseverlere plaketler takdim edilirken, ERÜ Klasik Türk Müziği Topluluğu da bir konser verdi. Törene katılan bazı yabancı öğrenciler, Filistin kefiyesi takarak kültürel çeşitliliğe dikkat çekti.