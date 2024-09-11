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Yükseköğretimden Önemli Duyuru: Geçici Kayıt İmkanı

YÖK, DGS ile lisans programına yerleşen ama kayıt yaptıramayan öğrencilere yeni bir fırsat sunuyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:31
Yükseköğretimden Önemli Duyuru: Geçici Kayıt İmkanı

YÖK'ten Dikey Geçiş Adaylarına Müjdeli Haber

2024-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda lisans programına yerleşen ancak mezuniyet koşullarını tamamlayamadığı için kayıt yaptıramayan ön lisans öğrencileri için yeni bir fırsat sunuluyor.

Şartlı Kayıt İmkanı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başlangıcına kadar bu öğrencilerin geçici kayıt yaptırmalarına olanak tanıdı. YÖK'ün resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda, "2024-DGS yerleştirme sonuçlarına göre mezuniyet koşulunu yerine getiremeyen ön lisans öğrencileri, kayıt tarihleri içinde gerekli belgeleri sunmaları durumunda lisans programlarına geçici kayıt yaptırma hakkına sahip olacaklar" ifadeleri yer aldı.

Belge İhtiyacı ve Kayıt Durumu

Öğrencilerin, stajlarını tamamlayarak, bütünleme, tek ders sınavlarını geçip mezuniyet belgelerini temin ettiklerine dair belgeleri YÖK'e sunmaları gerekecek. Aksi halde, 2025'in bahar döneminin başlangıcına kadar mezuniyet belgelerini sunamayanların geçici kayıtlarının silineceği belirtildi.

Bu karar, 22 Ağustos 2024 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu'nda alınmıştır. Öğrencilere yeni bir eğitim fırsatı sunan bu uygulama, lisans eğitimine geçiş yapma imkanı sağlıyor.

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