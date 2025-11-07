Yüksekova’da 30 Bin Öğrenci İçin 9 Günlük Ara Tatil Başladı

Yüksekova’da 30 bin öğrenci 9 günlük ara tatile girdi

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili başladı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, son ders zilinin çalmasıyla birlikte ilçe genelinde yaklaşık 30 bin öğrenci için 9 günlük ara tatil başladı.

Tüm Türkiye’de uygulanan takvime paralel olarak, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan edilen çalışma takvimine göre öğrenciler kısa bir mola veriyor.

Son ders zili 7 Kasım 2025 Cuma günü çaldı ve böylece öğrenciler resmen 9 günlük ara maratona başlamış oldu. Takvime göre dersler 17 Kasım Pazartesi yeniden başlayacak.

Ara tatilin başlamasıyla birlikte öğrencilerdeki heyecan kameralara yansırken, veliler çocuklarının 9 gün boyunca verimli bir mola geçirmesini diledi.

