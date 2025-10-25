Yüksekova'da Avaşin Deresi'nde Kayıp 16 Yaşındaki Neçir Kom İçin Ekskavatörlü Arama

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom için ekskavatör de kullanılarak arama yapıldı; iz bulunamadı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 19:59
Arama çalışmasının ayrıntıları

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs tarihinde Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Komu bulmak için geniş çaplı bir arama çalışması yürütüldü.

Su seviyesinin düşmesi ve Kom'un ailesinin talebi üzerine arama faaliyetleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda derenin iki ayrı noktasında gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, İl Özel İdaresine ait ekskavatör de kullanıldı; arama ekibine Kom'un yakınları ve vatandaşlar da destek verdi.

Yapılan aramalarda Neçir Kom'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Arama çalışmaları belirlenen plan doğrultusunda devam ediyor.

