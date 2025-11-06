Yüksekova'da Cadde Ortasında Kavga: Polis Müdahalesiyle Sona Erdi

Yüksekova'da cadde ortasında kavga

Müdahale sonrası durum

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinde iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin işlek noktalarından olan Cengiz Topel Caddesi Kültür Sanat Sokağı'nda iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple başlayan kavga kısa sürede Cengiz Topel Caddesi'ne sıçradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri müdahale ederek iki grubu ayırdı. Kavgayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇE MERKEZİNDE İKİ AYRI GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGA, POLİSİN GELMESİYLE DAĞILDI.