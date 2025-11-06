Yüksekova'da Cadde Ortasında Kavga: Polis Müdahalesiyle Sona Erdi

Yüksekova merkezinde Cengiz Topel Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 18:22
Yüksekova'da Cadde Ortasında Kavga: Polis Müdahalesiyle Sona Erdi

Yüksekova'da cadde ortasında kavga

Müdahale sonrası durum

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinde iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin işlek noktalarından olan Cengiz Topel Caddesi Kültür Sanat Sokağı'nda iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple başlayan kavga kısa sürede Cengiz Topel Caddesi'ne sıçradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri müdahale ederek iki grubu ayırdı. Kavgayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇE MERKEZİNDE İKİ AYRI GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGA, POLİSİN GELMESİYLE...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇE MERKEZİNDE İKİ AYRI GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGA, POLİSİN GELMESİYLE DAĞILDI.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇE MERKEZİNDE İKİ AYRI GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGA, POLİSİN GELMESİYLE...

İLGİLİ HABERLER

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de Altın Rekor Kırarken Gümüş Yeni Yatırım Aracı
2
Boyraz Kocaeli Üniversitesi'nde Gençlere Milli Hızlı Tren'i Tanıttı
3
Muş'ta İRAP İzleme ve 2025-2026 Kış Tedbirleri Toplantısı
4
Van'da 3 bin 75 paket kaçak sigara ele geçirildi
5
Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 milyonluk vurgun: 3 kişi tutuklandı
6
Düzce'de Jandarma Komandolar Eğitimde: Vali Selçuk Aslan Ziyareti
7
Muş’ta Kardeşini Öldüren Şüpheli Van Beşyol’da Yakalandı

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu