Yüksekova'da Kadın Girişimciler Nohut Hasadına Başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan DEMETER Tarımsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifi üyeleri, ektikleri nohudun hasadına başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Kadın girişimciler, ilçeye 17 kilometre mesafedeki Kamışlı köyünde 7 dönümlük bir alanda nohut üretimi gerçekleştirdiler.

Hasat ve Yerel Ekonomiye Katkı

Nohutları olgunlaşan kooperatif üyeleri, hasatta yer alarak bir kısmını kendi ihtiyaçları için ayırırken, kalan kısmını da satışa sunuyor. Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek hasat sürecine katıldı.

Kaymakamın Destek Mesajı

Kaymakam Akın, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Kadın kooperatifimiz, özel bir organizasyon örneği ile vatandaşlarımızın tarımsal ürünlerini piyasaya sürmelerine yardımcı oluyor. Nohut, bal, dut ve üzüm gibi ürünlerin pazarlanmasında önemli bir boşluğu dolduruyor. Kendilerine bu organizasyonu gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Kooperatif Üyelerinin Görüşleri

Kooperatif üyelerinden Derya Taşar, ailesiyle birlikte bu çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, "Önceki yıllarda yalnızca kendi ihtiyacımız için üretim yapıyorduk. Ancak DEMETER ile bu işi daha profesyonel bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Üretimimizle topluma katkı sağlıyoruz," dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde DEMETER Tarımsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifi üyeleri, ekimini yaptıkları nohudun hasadına başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde DEMETER Tarımsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifi üyeleri, ekimini yaptıkları nohudun hasadına başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde DEMETER Tarımsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifi üyeleri, ekimini yaptıkları nohudun hasadına başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde DEMETER Tarımsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifi üyeleri, ekimini yaptıkları nohudun hasadına başladı.