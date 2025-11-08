Yüksekova'da kadın kolluk güçleri sahaya indi — KADES ile kadına yönelik şiddetle mücadele

Yüksekova'da kadın kolluk güçleri sahaya indi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis, jandarma, bekçi ve zabıta birimleri, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında saha çalışması gerçekleştirdi. Çalışma, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde ilçede farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Çalışmanın ayrıntıları

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve belediye zabıta birimlerinin tüm kadın görevlileri, cadde ve sokaklarda vatandaşlarla bir araya gelerek kapsamlı bilgilendirme yaptı. Ekipler, kadınlara şiddet durumunda izleyecekleri yollar ve güvenlik birimlerine erişim konularında detaylı rehberlik sundu.

Dağıtılan broşürlerle kadınların özellikle KADES uygulaması hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı. Yüksekova genelinde yürütülen çalışmaların, 25 Kasım tarihine kadar farklı bölgelerde sürdürülerek farkındalık faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

"Kadınlarımıza KADES sayesinde daha hızlı ulaşacağız"

Konuyla ilgili açıklama yapan polis memuru Şeyma Uğur, uygulamanın önemine vurgu yaptı. Uğur, "Kadınlarımız herhangi bir şiddet durumuyla karşılaştıklarında yalnız olmadıklarını bilmelidir. KADES, sadece kadınlara özel geliştirilmiş bir güvenlik uygulamasıdır. Kadınlarımız bu uygulamayı telefonlarına indirip gerekli bilgileri eksiksiz ve güncel bir şekilde girdiklerinde, internet bağlantıları açıkken butona iki kez basmaları yeterlidir. Tek basışta sistem ’İhbar bırakmak istiyor musunuz?’ sorusunu yönlendirir. ’Evet’ seçeneğiyle ihbar sisteme düşerken, ’Hayır’ dendiğinde işlem iptal edilmektedir. Bu sayede kadınlarımızın 112’yi arayamaması veya konumlarını belirtmekte zorlanması durumunda bile uygulama sayesinde anında yer ve konum tespiti yapılabilmektedir" dedi.

Polis ve jandarmadan ortak seferberlik

Yürütülen farkındalık çalışması, kadınlara yönelik bilinç düzeyini artırmayı ve muhtemel şiddet olaylarında güvenlik birimlerinin hızlı müdahale kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor. İlçedeki kadın kolluk güçlerinin ortak hareketiyle, şiddete karşı yerel düzeyde etkin bir seferberlik örneği sergilendi.

