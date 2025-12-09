Yüksekova'da kalorifer kazan dairesi yangını: Çatıda büyük hasar

Olay

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Mezarlık Mahallesinde meydana gelen olayda, Ali Özere ait kalorifer kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede kazan dairesinin çatı bölümünü sardı ve mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Müdahale

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri zorlu bir müdahaleyle alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü.

Hasar ve Sonuç

Yangın sonucu kalorifer kazan dairesinin çatısında büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayın ardından Özer ailesi, itfaiye ekiplerine ve yardım eden komşularına teşekkürlerini iletti.

