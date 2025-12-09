DOLAR
42,57 -0,05%
EURO
49,54 0,1%
ALTIN
5.763,8 -0,43%
BITCOIN
3.988.064,95 -3,29%

Yüksekova'da kalorifer kazan dairesi yangını: Çatıda büyük hasar

Yüksekova Mezarlık Mahallesi'nde Ali Özer'e ait kalorifer kazan dairesinde yangın çıktı; itfaiye söndürdü, çatıda büyük maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 20:27
Yüksekova'da kalorifer kazan dairesi yangını: Çatıda büyük hasar

Yüksekova'da kalorifer kazan dairesi yangını: Çatıda büyük hasar

Olay

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Mezarlık Mahallesinde meydana gelen olayda, Ali Özere ait kalorifer kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede kazan dairesinin çatı bölümünü sardı ve mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Müdahale

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri zorlu bir müdahaleyle alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü.

Hasar ve Sonuç

Yangın sonucu kalorifer kazan dairesinin çatısında büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayın ardından Özer ailesi, itfaiye ekiplerine ve yardım eden komşularına teşekkürlerini iletti.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ALİ ÖZER'E AİT KALORİFER KAZAN DAİRESİNİN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ALİ ÖZER'E AİT KALORİFER KAZAN DAİRESİNİN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ALİ ÖZER'E AİT KALORİFER KAZAN DAİRESİNİN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sukot’ta Mescid-i Aksa'ya Baskın: İsrailli Fanatik Yahudiler Provokasyon Yaptı
2
Gaziantep'te eşi tarafından vurulan 4 çocuk annesi hayatını kaybetti
3
Yüksekova'da kalorifer kazan dairesi yangını: Çatıda büyük hasar
4
Zelenskiy ve Meloni Görüşmesi: Barış Planı Yakında ABD'ye Sunulacak
5
Tekirdağ'da Maarif Korosu'ndan Anlamlı Öğretmenler Konseri
6
Düzce'de Denetimlerde 64 Gözaltı, 17 Tutuklama
7
Beykoz'da Tadilat Tartışması Silahlı Sona Erdi: Yusuf Emir Güner Öldü

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi