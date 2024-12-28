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Yüksekova'da Kar Yağışı 4 Hastayı Hastaneye Ulaştırdı

Yüksekova'da kar nedeniyle kapanan köylerde 4 hasta, sağlık ekiplerinin karla mücadelesi ile hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 00:37
Yüksekova'da Kar Yağışı 4 Hastayı Hastaneye Ulaştırdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında rahatsızlanan 4 hasta, sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Yoğun kar yağışı sabahtan bu yana yaşamı olumsuz etkileyerek, Çobanpınar, Gürdere, Kazan ve Bağdaş köylerindeki yolları kapattı.

Köylerde rahatsızlanan hastaların yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine yardım talebinde bulundu. Bu talep üzerine, sağlık görevlileri köylere yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerinin yolları açmasının ardından hastalara ulaştı. İlk müdahaleleri yapılan hastalar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Karla mücadele ekipleri, Yüksekova'daki diğer kapanan köy yollarında da çalışmalarını sürdürerek, ulaşımın yeniden sağlanması için gayret gösteriyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köylerde rahatsızlanan 4 hasta, ekiplerin...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köylerde rahatsızlanan 4 hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerinin yolları açmasıyla hastalara ulaştı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köylerde rahatsızlanan 4 hasta, ekiplerin...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köylerde rahatsızlanan 4 hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerinin yolları açmasıyla hastalara ulaştı.

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