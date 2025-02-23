Yüksekova'da Kardan Dağ Keçisi Heykeli ile Yaban Hayatı Koruma Mesajı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yaban hayatına dikkat çekmek amacıyla 3 esnaf, kardan dağ keçisi heykeli yaptı. Bölgede son 3 gündür süren kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüyerek, bu sanatı gerçekleştirmek için mükemmel bir fırsat sundu.

Esnaf arkadaşlar, kaçak avcılığı önleme ve yaban hayatının korunmasına dair önemli bir farkındalık yaratmak üzere iş yerlerinin önünde bu etkileyici heykeli oluşturdu. Yüksekova sakinleri, yaratılan bu özgün eseri görmek için akın etti ve cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi.

Esnaf Ferhan Bakır, "Bölgemizdeki kar yağışı, heykelimizi yapmamız için mükemmel bir ortam sağladı. Çalışmamız yaklaşık 2,5 saat sürdü. Bizim amacımız kaçak avcılığın önlenmesi ve yaban hayvanlarının korunması. Kardan yaptığımız dağ keçisi heykeliyle bu konuya dikkat çekmek istedik" dedi. Bakır, yaban hayatına herkesin duyarlılık göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Yüksekova'daki bu yaratıcı projeyle, yaban hayatının korunması konusunda daha geniş bir bilinç oluşturma hedefleniyor.