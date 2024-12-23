Yüksekova'da Karlı Arazide Göç Etmeyen Leylekler Görüntülendi

Yüksekova'da Leyleklerin Sıra Dışı Davranışı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bu yıl göç etmeyi tercih etmeyen bazı leylekler, karlı kaplı arazide yiyecek ararken dikkatleri üzerine çekti. İran ve Irak sınırına yakın konumda bulunan Yüksekova, kuşların göç yolları üzerinde yer almakta ve her mevsim birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır.

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İlkbaharda genellikle sazlığı ziyaret eden leylekler, bu yıl olumsuz hava koşullarından dolayı göç etmemeyi seçtiler. Kamışlı köyü yakınındaki karla kaplı alanda beş leyleğin yiyecek arayışına çıktığı anlar, bölgedeki doğal yaşamın bir parçası olarak kameralarla kaydedildi.

Ancak, bu sevimli kuşlar, sulak alanların yüzeyinin buzla kaplanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandılar. Bir süre çevrede gezindikten sonra, yine de yuvalarına dönmeleri gerekti. Bu durum, iklim değişikliği ve doğal yaşam üzerindeki etkileri bir kez daha gözler önüne serdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl göç etmeyen bazı leylekler, karlı kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl göç etmeyen bazı leylekler, karlı kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.