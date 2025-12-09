DOLAR
Yüksekova'da Koyun Sürüsünün Kar Altındaki Zorlu Yolculuğu

Hakkari Yüksekova Bağdaş köyü'nde aniden bastıran kar ve sis nedeniyle çoban Senar Kılıç, üç gün süren yoğun yağışta koyunlarını zorlu bir yolculukla köye ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 15:24
Bağdaş köyü yükseklerinde başlayan yoğun kar ve sis, çobanı alarma geçirdi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran kar yağışına yakalanan koyun sürüsü, zorlu bir yolculuğun ardından köye ulaştırıldı.

Üç gün önce başlayan yoğun kar yağışı, bölgede yaşamı olumsuz etkilerken kent genelinde birçok köy yolunu ulaşıma kapattı. İlçeye bağlı Bağdaş köyünün yüksek kesimlerinde otlatılan koyunlar da aniden bastıran kara yakalandı.

Çoban Senar Kılıç kısa sürede yoğunlaşan kar yağışı ve oluşan sis nedeniyle koyunlarını köye doğru yola çıkardı. Yoğun kar ve zorlu şartlara rağmen Kılıç, koyunları sağ salim köye ulaştırmayı başardı.

Senar Kılıç olayın zorluklarını şöyle anlattı: "Her zamanki gibi köyden uzak dağlarda koyunları otlatıyordum. Aniden başlayan lapa lapa kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Bir de sis oluştu, koyunları kaybetme riskim vardı. Hemen yola koyulup koyunları köye doğru getirmeye başladım. Zorlu bir yolculukla tüm koyunları köye yetiştirdim"

Çobanın çabası ve dikkati sayesinde sürü, olumsuz hava koşullarına rağmen köye güvenle ulaştırıldı.

