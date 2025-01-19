Yüksekova'da Sahipsiz Köpekler Toplanıyor: Acı Bir Olayın Ardından

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri, sahipsiz köpekleri toplamak üzere harekete geçti. Bu karar, geçtiğimiz gün İpek Yolu üzerinde boş alanda yürüyen 12 yaşındaki Eslem Teker'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanması ve hastanede hayatını kaybetmesinin ardından alındı.

Olayın ardından, yerel yönetimler, sahipsiz köpeklerin toplanması için çalışmalarını hızlandırdı. Yüksekova Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mahalle ve ara sokaklarda incelemelerde bulunarak sahipsiz köpekleri güvenli bir şekilde toplamaya devam ediyor. Olayın yaşandığı bölgede de özel bir çalışma gerçekleştiriliyor. Ekipler, bazı köpekleri uyuşturarak belediye bünyesindeki Hayvan Bakım Evi'ne taşıyor.

Öte yandan, Eslem Teker'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek, Esenyurt Mahallesi'ndeki Akalın Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri sahipsiz köpekleri toplayarak hayvan barınağına götürdü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri sahipsiz köpekleri toplayarak hayvan barınağına götürdü.