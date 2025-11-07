Yüksekova'da Su Taşkınlarına Karşı DSİ Harekete Geçti

Yıllık taşkın riskine karşı yerinde inceleme ve hızlı müdahale taahhüdü

Devlet Su İşleri (DSİ) Hakkari 174. Şube Müdürlüğü, Yüksekova ilçesinde her yıl yaşanan ve büyük zarara yol açan su taşkınlarına karşı harekete geçti.

DSİ yetkilileri, taşkınların meydana geldiği kritik bölgelerde incelemelerde bulunarak, kısa sürede önlem çalışmalarına başlanacağını bildirdi. İlçede yoğun yağışlar ve eriyen kar sularının etkisiyle her yıl birçok noktada su baskınları yaşanıyor.

Özellikle yakın köylerde bulunan düzensiz dere yatakları, taşkınlara neden olarak evlerin sular altında kalmasına sebep oluyor. Bölgede yaşanan bu önemli sorunun çözümü için Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, durumu DSİ Hakkâri 174. Şube Müdürlüğü'ne taşıdı.

Gelişmeler üzerine DSİ Hakkâri 174. Şube Müdürü Nihat Taş, Başkan Geçirgen ile birlikte taşkın riski taşıyan tüm bölgelerde yerinde incelemeler gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından, gerekli çalışmaların en kısa sürede başlatılacağı taahhüt edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Geçirgen, "Yıllardır her sene bu su taşkınları yüzünden büyük zarar-ziyan meydana geliyor. İnşallah dere yatakları başta olmak üzere her tarafıyla düzeltilecek. Bu önemli hizmetten dolayı DSİ Müdürümüz Nihat Taş ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) HAKKARİ 174. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, YÜKSEKOVA İLÇESİNDE HER YIL YAŞANAN VE BÜYÜK ZARARA YOL AÇAN SU TAŞKINLARINA KARŞI HAREKETE GEÇTİ.