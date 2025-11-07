Yüksekova'da Su Taşkınlarına Karşı DSİ Harekete Geçti

DSİ Hakkari 174. Şube Müdürlüğü, Yüksekova'da her yıl zarar veren su taşkınlarına karşı kritik bölgelerde inceleme yapıp hızlı önlem sözü verdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 12:43
Yüksekova'da Su Taşkınlarına Karşı DSİ Harekete Geçti

Yüksekova'da Su Taşkınlarına Karşı DSİ Harekete Geçti

Yıllık taşkın riskine karşı yerinde inceleme ve hızlı müdahale taahhüdü

Devlet Su İşleri (DSİ) Hakkari 174. Şube Müdürlüğü, Yüksekova ilçesinde her yıl yaşanan ve büyük zarara yol açan su taşkınlarına karşı harekete geçti.

DSİ yetkilileri, taşkınların meydana geldiği kritik bölgelerde incelemelerde bulunarak, kısa sürede önlem çalışmalarına başlanacağını bildirdi. İlçede yoğun yağışlar ve eriyen kar sularının etkisiyle her yıl birçok noktada su baskınları yaşanıyor.

Özellikle yakın köylerde bulunan düzensiz dere yatakları, taşkınlara neden olarak evlerin sular altında kalmasına sebep oluyor. Bölgede yaşanan bu önemli sorunun çözümü için Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, durumu DSİ Hakkâri 174. Şube Müdürlüğü'ne taşıdı.

Gelişmeler üzerine DSİ Hakkâri 174. Şube Müdürü Nihat Taş, Başkan Geçirgen ile birlikte taşkın riski taşıyan tüm bölgelerde yerinde incelemeler gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından, gerekli çalışmaların en kısa sürede başlatılacağı taahhüt edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Geçirgen, "Yıllardır her sene bu su taşkınları yüzünden büyük zarar-ziyan meydana geliyor. İnşallah dere yatakları başta olmak üzere her tarafıyla düzeltilecek. Bu önemli hizmetten dolayı DSİ Müdürümüz Nihat Taş ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) HAKKARİ 174. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, YÜKSEKOVA İLÇESİNDE HER YIL YAŞANAN VE BÜYÜK...

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) HAKKARİ 174. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, YÜKSEKOVA İLÇESİNDE HER YIL YAŞANAN VE BÜYÜK ZARARA YOL AÇAN SU TAŞKINLARINA KARŞI HAREKETE GEÇTİ.

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) HAKKARİ 174. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, YÜKSEKOVA İLÇESİNDE HER YIL YAŞANAN VE BÜYÜK...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Kahverengi Kokarca'ya Karşı 4 Bin Samuray Arısı Salındı
2
Kocaeli'de Yakıt Sonrası Otomobil Alev Aldı: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi
3
Hamburg Limanı Kapandı: Göstericiler İsrail'e Silah İhracatını Durdurun
4
Emet'te Babukbey 4-6 Yaş 'Bed-i Besmele' Programı Çavuşoğlu Camii'nde
5
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
6
Alanya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı