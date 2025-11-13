Yüksekova'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Kaza ve müdahale
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Yüksekova-Şemdinli karayolunun Karabey köyü mevkiinde meydana geldi. Şemdinli’den Yüksekova istikametine seyir halinde olan Emrullah Ş. yönetimindeki 30 AAB 317 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından yaralı 5 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN BİR OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.