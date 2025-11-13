Yüksekova'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Yüksekova-Şemdinli yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı; yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 22:58
Kaza ve müdahale

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yüksekova-Şemdinli karayolunun Karabey köyü mevkiinde meydana geldi. Şemdinli’den Yüksekova istikametine seyir halinde olan Emrullah Ş. yönetimindeki 30 AAB 317 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından yaralı 5 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

