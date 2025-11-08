Yüksekova'da Vatandaşlar Arızalı Zırhlı Polis Araçını İtilerle Kurtardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arızalanan zırhlı polis aracı, Cengiz Topel Caddesi'nde vatandaşların imecesiyle itilerek kurtarıldı; polis ekipleri teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:45
Olayın Detayları

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, arızalanarak yolda kalan bir zırhlı polis aracı, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde gerçekleşti. Seyir halindeki araç, ana caddeye ulaştığı sırada arızalanarak yolda bulunan bir çukurda mahsur kaldı.

Bir türlü hareket edemeyen zırhlı aracın yardımına çevredekiler koştu. Zırhlı aracın arkasına geçen vatandaşlar, aracı birlikte iterek bulunduğu yerden kurtardılar.

Polisten Teşekkür

Polis ekipleri, bu yardımsever davranışlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

