Yüksekova'da Vatandaşlar Arızalı Zırhlı Polis Araçını İtilerle Kurtardı

Olayın Detayları

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, arızalanarak yolda kalan bir zırhlı polis aracı, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde gerçekleşti. Seyir halindeki araç, ana caddeye ulaştığı sırada arızalanarak yolda bulunan bir çukurda mahsur kaldı.

Bir türlü hareket edemeyen zırhlı aracın yardımına çevredekiler koştu. Zırhlı aracın arkasına geçen vatandaşlar, aracı birlikte iterek bulunduğu yerden kurtardılar.

Polisten Teşekkür

Polis ekipleri, bu yardımsever davranışlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE, ARIZALANARAK YOLDA KALAN BİR ZIRHLI POLİS ARACI, VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA İTİLEREK BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI.