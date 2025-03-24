Yüksekova'da Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı leylek, köy sakinleri tarafından tedavi için alındı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 14:45
Yüksekova'da Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yaralı halde bulunan bir leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Şefliği ekiplerince tedavi altına alındı.

Köprücük köyünde yaşayan vatandaşlar, yıllardır bu köyü mesken tutan leyleklerden birinin derede yaralı halde olduğunu fark etti. Olayın ardından hemen görevlilere haber verildi.

Hızla köye ulaşan DKMP ekipleri, leyleği alarak tedavisi için Hakkari şehir merkezine götürdü. Leyleğin, tedavi sürecinin ardından tekrar bulunduğu yere bırakılacağı bildirildi.

Köy sakini Taner Demir, leyleği dere kenarında yaralı bulduğunda büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Bu leylekler yaz-kış burada kalıyorlar. Leyleği böyle görünce üzüldüm. Bir an önce tedavi edilmesi gerekiyor. Görevliler gelip aldı. İlgilerinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, ekiplerce tedavi altına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, ekiplerce tedavi altına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, ekiplerce tedavi altına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, ekiplerce tedavi altına alındı.

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