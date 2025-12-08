Yüksekova’da Yoğun Kar Yağışı: Araçlar Beyaza Büründü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü; kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı, görüş 50 metreye kadar düştü.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 00:31
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 00:31
Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar etkili oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Cadde ve sokaklarda biriken kar, özellikle park halindeki araçları etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısının ardından Hakkari ve ilçelerinde etkili olan yağışlar, öğlen saatlerinde il genelinde başlayan yağmurun akşam yerini kara bırakmasıyla devam etti.

Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı ve birçok araç kar altında kaldı. Kar yağışıyla birlikte ilçede zaman zaman yoğun sis görüldü.

Sisin görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürmesi nedeniyle Cengiz Topel ve İpekyolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Karayolları ekipleri ile belediye ekipleri, olumsuz bir duruma karşı hazır bekliyor ve yolların açılması için çalışma yapmak üzere göreve hazır durumda bulunuyor.

