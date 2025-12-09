DOLAR
Yüksekova'da Yoğun Sis Hayatı Felç Etti: Görüş 5 Metreye Düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis görüşü 5 metreye düşürdü; kar kalınlığı merkezde 10 cm, yüksek kesimlerde 30 cm. Karla mücadele sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 17:37
Yüksekova'da Yoğun Sis Hayatı Felç Etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 5 metre'ye kadar düşürerek günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bölgeyi etkisi altına alan sis ve yoğun kar yağışı, ilçede ulaşım ve gündelik hayatı zorlaştırdı.

Yaklaşık 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi aştı. Akşam saatlerinde başlayan sis kısa sürede yoğunlaşarak görüşü azalttı.

Trafikte ve gündelik hayatta aksama

Vatandaşlar, sis nedeniyle çevredeki yapıların adeta kaybolduğunu belirtirken trafik akışı da olumsuz etkilendi. Sürücüler, muhtemel kazaları önlemek amacıyla araçlarının far ve sis lambalarını yakarak kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

İlçe genelinde hayatın normale dönmesi için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Karayolları 117. Şube Şefliğine bağlı ekipler ile Yüksekova Belediyesi ekipleri, ilçenin dört bir yanında kar temizleme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

