Yüksekova'daki Kadın Güvenlik Güçleri Esendere'de KADES'i Tanıttı

Yüksekova'nın kadın güvenlik güçleri, Esendere beldesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı yapıp broşür dağıtarak farkındalık oluşturdu.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:39
HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görev yapan kadın güvenlik güçleri, ilçe genelindeki Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtım çalışmalarını Esendere beldesine taşıdı.

Farkındalık çalışması sınır hattında sürdü

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki kadın personel, belde mahallelerinde ve sınır kapısında görevli kadınlarla bir araya geldi. Ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaparak uygulamanın kullanımını ve önemini anlattı.

Yapılan bilgilendirmelerde, kadınlara şiddet karşısında izlemeleri gereken yollar, hukuki haklar, süreçler ve güvenlik birimlerine en hızlı erişim imkânları detaylı şekilde aktarıldı.

Dağıtılan broşürlerle kadınların özellikle KADES hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı.

