Yüksekova Havalimanı'nda Uçak Pistten Çıktı: Yolcular Güvenle Tahliye Edildi

Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda Kaza Anı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda önemli bir olay gerçekleşti. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket eden bir yolcu uçağı, iniş sırasında pistten çıktı.

Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olaya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, uçağın başarılı bir şekilde tahliye edildiğini bildirdi. Uraloğlu, "185 yolcu ve 7 mürettebatımız uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken, olumsuz bir durum tespit edilmemiştir." dedi.

Uçak ve Təhlükəsizlik İncelemeleri Devam Ediyor

Bakan Uraloğlu, AJET'e ait VF 4316 sefer sayılı uçağın 13:18'de iniş esnasında ön dikme kısmının toprak alana girdiğini belirtti. "Sürece ilişkin teknik incelemeler devam etmektedir. Tüm yolcularımıza ve uçuş ekibimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum," ifadelerini kullandı.

Bu olay, havacılık güvenliği açısından önemli bir durum olup, yetkililer olayı detaylı bir şekilde incelemeye almış durumda.