DOLAR
34,11 -0,29%
EURO
38,1 -0,12%
ALTIN
2.863,78 -1,31%
BITCOIN
2.143.331,47 0,39%

Yüksekova Havalimanı'nda Uçak Pistten Çıktı: Yolcular Güvenle Tahliye Edildi

Hakkari Yüksekova'da bir uçak iniş sırasında pistten çıktı. 185 yolcu ve 7 mürettebat sağ salim tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 15:23
Yüksekova Havalimanı'nda Uçak Pistten Çıktı: Yolcular Güvenle Tahliye Edildi

Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda Kaza Anı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda önemli bir olay gerçekleşti. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket eden bir yolcu uçağı, iniş sırasında pistten çıktı.

Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olaya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, uçağın başarılı bir şekilde tahliye edildiğini bildirdi. Uraloğlu, "185 yolcu ve 7 mürettebatımız uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken, olumsuz bir durum tespit edilmemiştir." dedi.

Uçak ve Təhlükəsizlik İncelemeleri Devam Ediyor

Bakan Uraloğlu, AJET'e ait VF 4316 sefer sayılı uçağın 13:18'de iniş esnasında ön dikme kısmının toprak alana girdiğini belirtti. "Sürece ilişkin teknik incelemeler devam etmektedir. Tüm yolcularımıza ve uçuş ekibimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum," ifadelerini kullandı.

Bu olay, havacılık güvenliği açısından önemli bir durum olup, yetkililer olayı detaylı bir şekilde incelemeye almış durumda.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adli Tıp Kurumu Raporu Sonuçlandı: Narin Güran’ın Ölüm Nedeni ve Detayları Ortaya Çıktı
2
Ketaib Hizbullah Komutanı Şam'da Hayatını Kaybetti
3
İsrail Ordusu Beyrut’a Hava Saldırısı Gerçekleştirdi
4
İsrail Yönetimi UCM'ye İtirazda Bulundu
5
Uzmanlardan Lübnan'daki Saldırı ve Akıllı Telefonlar Üzerine Değerlendirme
6
Küresel Açlık Sorunu: 282 Milyon İnsan Acil Tehdit Altında
7
İsrail Ordusu Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

Benzine ağır darbe FED sonrası geliyor! Benzin fiyatlarında dev zam kapıda geliyor!

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış