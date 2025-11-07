Yüksekova ve Çukurca'da Öğretmenlere Yangın ve Arama-Kurtarma Eğitimi

Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü uzmanları, Yüksekova ve Çukurca’daki öğretmenlere yangın, arama-kurtarma ve tahliye konularında acil durum eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:43
Yüksekova ve Çukurca'da Öğretmenlere Yangın ve Arama-Kurtarma Eğitimi

Yüksekova ve Çukurca'da Öğretmenlere Acil Durum Eğitimi

Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki uzmanlar tarafından, Yüksekova ve Çukurca’da görev yapan öğretmenler için ‘Yangın kursu ve arama-kurtarma eğitimi’ düzenlendi.

Eğitim mekanları ve katılımcılar

Eğitimler Yüksekova İmam Hatip Ortaokulu ve Çukurca Hükümet Konağı konferans salonlarında yapıldı. Programa; Çukurca İlçe Müdürü Osman Taşkın, İl MEM Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, ilçe şube müdürleri Hamit Özer ve Ramazan Yaşar, MEB AKUB lideri Gökhan Erdem, okul yöneticileri, öğretmen ve personeller katıldı.

Açılış konuşması ve vurgu

İl MEM Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, eğitim camiasına düşen görev ve sorumluluğu vurgulayarak seminerin açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Öncü ve fedakar eğitim ailemize, ilk yardım ve doğal afetlerde, doğru davranış şekilleri kazandırmayı çok önemsiyoruz. Temel ilk yardım, arama-kurtarma ve yangın gibi hayati becerileri, her bir vatandaşımız bilmeli ve öğrenmelidir. Hayati bir tehlike halinde bir canın kurtulmasında, tek bir saniyenin dahi ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Zamanında yapılacak etkili, doğru ve yerinde müdahaleler ile hayat kurtarmak mümkündür. Özellikle okullarımızda, bu eğitimi alan idareci ve öğretmenlerimizin olması hepimize güven veriyor. Bu vesileyle bu eğitimleri, büyük bir özveriyle gerçekleştiren uzmanlarımıza ve kurslara, ilgi gösteren değerli Yüksekova ve Çukurca eğitim camiamıza, şükranlarımı sunuyorum".

Eğitim içeriği ve eğitmenler

Seminerde Şube Müdürü ve yangın eğitmeni Oktay Kızılkaya, yangın güvenliği ve müdahale konularında; MEB AKUB Lideri Gökhan Erdem ise arama-kurtarma ve tahliye süreçleri hakkında öğretmenlere hem teorik hem uygulamalı bilgiler verdi.

Bu eğitimlerin okulların güvenliği ve acil durumlara hazırlık açısından önemli olduğu vurgulandı.

HAKKÂRİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREVLİ UZMANLAR TARAFINDAN, YÜKSEKOVA VE ÇUKURCA’DA...

HAKKÂRİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREVLİ UZMANLAR TARAFINDAN, YÜKSEKOVA VE ÇUKURCA’DA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER İÇİN 'YANGIN KURSU VE ARAMA - KURTARMA EĞİTİMİ' DÜZENLENDİ.

İLGİLİ HABERLER

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
İstanbul'da Kaçak Oyuncak Operasyonu: 125 bin 875 Ürün Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
3
İzmirMeets 2025: "Teknoloji ve İnovasyon" Zirvesi 19 Kasım'da
4
Mirğan Dağı'nda Sürü Halinde Dağ Keçileri — Çermik, Diyarbakır
5
Osmangazi’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
6
Kağıthane Belediyesi'nden Ücretsiz Mezarlık Servisi: Ayazağa, Hasdal ve Kilyos
7
Eskişehir'de Yoğun Sis: Görüş Düşü, İlginç Görüntüler

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor