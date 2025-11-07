Yüksekova ve Çukurca'da Öğretmenlere Yangın ve Arama-Kurtarma Eğitimi

Yüksekova ve Çukurca'da Öğretmenlere Acil Durum Eğitimi

Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki uzmanlar tarafından, Yüksekova ve Çukurca’da görev yapan öğretmenler için ‘Yangın kursu ve arama-kurtarma eğitimi’ düzenlendi.

Eğitim mekanları ve katılımcılar

Eğitimler Yüksekova İmam Hatip Ortaokulu ve Çukurca Hükümet Konağı konferans salonlarında yapıldı. Programa; Çukurca İlçe Müdürü Osman Taşkın, İl MEM Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, ilçe şube müdürleri Hamit Özer ve Ramazan Yaşar, MEB AKUB lideri Gökhan Erdem, okul yöneticileri, öğretmen ve personeller katıldı.

Açılış konuşması ve vurgu

İl MEM Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, eğitim camiasına düşen görev ve sorumluluğu vurgulayarak seminerin açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Öncü ve fedakar eğitim ailemize, ilk yardım ve doğal afetlerde, doğru davranış şekilleri kazandırmayı çok önemsiyoruz. Temel ilk yardım, arama-kurtarma ve yangın gibi hayati becerileri, her bir vatandaşımız bilmeli ve öğrenmelidir. Hayati bir tehlike halinde bir canın kurtulmasında, tek bir saniyenin dahi ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Zamanında yapılacak etkili, doğru ve yerinde müdahaleler ile hayat kurtarmak mümkündür. Özellikle okullarımızda, bu eğitimi alan idareci ve öğretmenlerimizin olması hepimize güven veriyor. Bu vesileyle bu eğitimleri, büyük bir özveriyle gerçekleştiren uzmanlarımıza ve kurslara, ilgi gösteren değerli Yüksekova ve Çukurca eğitim camiamıza, şükranlarımı sunuyorum".

Eğitim içeriği ve eğitmenler

Seminerde Şube Müdürü ve yangın eğitmeni Oktay Kızılkaya, yangın güvenliği ve müdahale konularında; MEB AKUB Lideri Gökhan Erdem ise arama-kurtarma ve tahliye süreçleri hakkında öğretmenlere hem teorik hem uygulamalı bilgiler verdi.

Bu eğitimlerin okulların güvenliği ve acil durumlara hazırlık açısından önemli olduğu vurgulandı.

