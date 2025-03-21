Yüksekovaspor, Süper Lig Yolu için Şampiyonluk Maçına Çıkıyor

Yüksekovaspor, TFF Kadınlar 1. Ligi'nde namağlup tamamladığı sezonun ardından Dudullu ile oynayacağı play-off finalinde Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:09
Yüksekovaspor, Süper Lig Yolu için Şampiyonluk Maçına Çıkıyor

Yüksekovaspor'dan Süper Lig Hedefi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Yüksekovaspor, grup aşamasını namağlup tamamlayarak play-off turuna katılma hakkı elde etti. Takım, 23 Mart Pazar günü evinde oynayacağı Dudullu maçıyla hem şampiyonluk hem de Süper Lig hedefini gerçekleştirmeyi planlıyor.

Hakkari’nin Gururu: Yüksekovaspor

2015 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurulan Yüksekovaspor, geçtiğimiz sezon Kadınlar 2. Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayarak 1. Lig'e yükselmişti. Bu sezon grup aşamasını lider tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Sezonun başlangıcında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kendilerine hediye edilen takım otobüsü ile moral bulan Yüksekovaspor, play-off turunda da başarılarını devam ettiriyor.

Dudullu Maçı öncesi Hazırlıklar Başladı

Mavi-beyazlı ekip, Yüksekova Şehir Stadyumu’nda hazırlıklarına devam ederken, antrenör Bayram Yıldırım, Giresun Sanayispor ile geçen hafta oynadıkları maçta yaşanan talihsiz bir gol sonrası şampiyonluğun bir hafta ertelendiğini belirtti. Yıldırım, Dudullu'yu yenerek şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Taraftarlara Çağrı!

Bayram Yıldırım, "Takımın moral ve motivasyonu üst seviyede. Pazar günü şampiyonluğu Yüksekova halkına armağan edeceğiz. Taraftarımızın desteği olmadan eksik hissediyoruz. Süper Lig'e çıkma hedefimizde 4 büyük takımı burada ağırlamayı umuyoruz," dedi.

Kaleciden Güvenceler

Takımın kalecisi Şeymanur Hapaç da Yüksekovaspor’da görev yapmaktan duyduğu gururu dile getirerek, "Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Birbirimize çok güvendik ve Pazar günü oynayacağımız maçı kazanarak bu başarıyı taraftarımıza armağan etmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde grup aşamasını namağlup tamamlayan...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde grup aşamasını namağlup tamamlayan Yüksekovaspor, play-off turunun son maçında 23 Mart Pazar günü konuk edeceği Dudullu'yu yenerek şampiyonlukla Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde grup aşamasını namağlup tamamlayan...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde grup aşamasını namağlup tamamlayan Yüksekovaspor, play-off turunun son maçında 23 Mart Pazar günü konuk edeceği Dudullu'yu yenerek şampiyonlukla Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

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