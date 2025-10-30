Yüksel Akman'dan 'Selanik'ten Doğan Güneş' — Atatürk Kara Kalem Sergisi

Yüksel Akman'ın 'Selanik'ten Doğan Güneş Mustafa Kemal Atatürk' kara kalem sergisi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde 14 Kasım'a kadar ziyarete açık.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 19:15
Yüksel Akman'dan 'Selanik'ten Doğan Güneş Mustafa Kemal Atatürk'

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde sergilendi

Ressam ve illüstratör Yüksel Akman tarafından hazırlanan "Selanik'ten Doğan Güneş Mustafa Kemal Atatürk" başlıklı sergi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sergi, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümüne özel hazırlanmış ve eserler kara kalem tekniğiyle oluşturulmuş. Akman, Atatürk'ün yaşamından çeşitli kesitleri, Selanik'te doğduğu evden vefatına kadar uzanan karelerle aktardığını belirtti.

Sanatçı, yaklaşık 120 çalışmayı fotoğraflardan yola çıkarak hazırladığını ve eserlerde Trablusgarp Savaşı, Çanakkale Savaşları ve Kurtuluş Savaşı gibi dönüm noktalarını da işlediğini söyledi. Her bir resmin altında açıklamaların yer aldığı belirtildi.

Akman, projeyi ilk etapta bir kitap olarak tasarladığını ve ilkokul ile ortaokul seviyesindeki çocuklar için hazırladığı Atatürk kitabı ve çizimlerinden yola çıkarak çalışmayı genişlettiğini anlattı. Eserlerin çoğunu yaklaşık 2 ayda tamamladığını ifade etti ve sergiyi bir albüm çalışması olarak yayımlamayı planladığını söyledi.

Sanatçı, sergideki çalışmalarını kendi tarzının dışında bir karalama tekniği ile oluşturduğunu ve fotoğraf arşivleri üzerinde geniş çaplı bir araştırma yaptığını vurguladı. Ayrıca gelecek yıl Türk devletlerinin kahramanlarını konu alan bir sergi daha açmayı hedeflediğini belirtti.

Yüksel Akman'ın sanat hayatına 1975'te çizgi romanla başladığını, 1984'ten sonra Tercüman gazetesinde çalıştığını ve Cağaloğlu'nda atölye açtığını aktardı. 2014'te 36 kitaptan oluşan Osmanlı sultanlarının hayatlarını çizgi romana uyarladığı, geçen sene ise "Şanlı Türk Devletleri Hun İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne" adlı kitabının yayımlandığı kaydedildi. Akman, bugüne dek yaklaşık 4 bine yakın çocuk kitabına imza attığını belirtti.

"Selanik'ten Doğan Güneş Mustafa Kemal Atatürk" sergisi, 14 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ressam ve illüstratör Yüksel Akman'ın hazırladığı "Selanik'ten Doğan Güneş Mustafa Kemal Atatürk" başlıklı sergi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Sanatçının Cumhuriyet'in 102. yıl dönümüne özel hazırladığı sergide, kara kalem çizimlerle Atatürk'ün hayatından çeşitli kesitler yer alıyor. Akman, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

