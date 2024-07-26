Yüksel'den Netanyahu'nun ABC Kongresi'ndeki Alkışlara Sert Tepki

Yüksel'den Sert Açıklamalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun gün geçtiğimiz günlerde ABD Kongresi'nde 56 kez ayakta alkışlanmasını sert bir dille eleştirdi. Yüksel, bu durumu "Adalet ve insan haklarına duyulan saygının sarsıldığı bir an olarak tarihe geçmiştir" şeklinde ifade etti.

İsrail'in Filistin Üzerindeki Saldırıları

Basın toplantısında Yüksel, ayrıca İsrail güçlerinin cuma namazını kılmak isteyen Filistinlileri Mescid-i Aksa'ya almaması ve TRT ekibine yönelik saldırıları kınadı. "Bu saldırılar, insanlığın vicdanında utanç verici bir leke olarak kalacaktır" dedi.

Suçlamalar ve Tepkiler

Yüksel, “Netanyahu'nun desteklediği eylemler, masum insanların hayatlarını tehlikeye atıyor. Onun gibi birinin, insan hakları ve demokrasi hakkında konuşması ikiyüzlülük örneğidir" dedi. Ayrıca, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde tutuklama emri beklentisini dile getirmesinin ardında bir tehdit olduğu iddialarına da dikkat çekerek, "Hukuktan ve insanlıktan muaf olamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Filistin İle Dayanışma

Yüksel, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası arenada aktif rol aldığını belirtti. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ı Türkiye'ye davet eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un da bu konuda katkı sağladığını ifade etti.

Sonuç

"Küresel vicdan, Filistinlilere yönelik saldırıların durdurulması adına harekete geçmiştir. Ressam aileler, kadınlar ve çocuklar, bu utanç verici duruma son vermek için seslerini yükseltiyor" diyen Yüksel, Türkiye’nin bu konuda kararlı adımlar atmaya devam edeceğini vurguladı.