Yüksel'den UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emrine Değerlendirme

UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emirleri

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emirlerini değerlendirdi. Yüksel, UCM'nin Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle bu kararları aldığını belirtti.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, UCM'nin söz konusu kişiler hakkında verdiği kararın, 8 Ekim 2023 ile 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında işlenen suçlarla ilgili olduğuna dikkat çekti. Kararda, her iki şüphelinin Gazze'de yaşayan sivil halka yönelik hayati öneme sahip gıda, su, ilaç, yakıt ve elektrik gibi malzemelerin ulaştırılmasının kasıtlı olarak engellendiği vurgulandı.

Ayrıca, Netanyahu ve Gallant'ın sivil üst düzey yöneticiler olarak, Gazze'deki sivil halka yönelik kasıtlı saldırıların önlenmesi için gerekli önlemleri almadığı ifade edildi.

Yüksel, UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanmasının, Roma Statüsü'nün 86 ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde olduğunu belirtti. Statünün 89. maddesi çerçevesinde, Netanyahu ve Gallant'ın UCM'ye taraf olan herhangi bir ülkeye seyahat etmeleri durumunda, o ülkenin yetkili makamlarının kendilerini tutuklayıp Lahey'deki mahkemeye teslim etmeleri gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.