Bakan Yumaklı: Gıda güvenliği ulusal sınırları aşan ortak sorumluluktur

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanghay’da düzenlenen Kuşak ve Yol İthalat-İhracat Gümrükler Gıda Güvenliği Konferansında yaptığı konuşmada, günümüz dünyasında iklim değişikliği, salgın hastalıklar, bölgesel çatışmalar ve tedarik zincirlerindeki kırılmaların gıda güvenliğini ulusal sınırların ötesine taşıdığını söyledi.

Yumaklı, "Gıda güvenliği, ulusal sınırların ötesinde ortak sorumluluktur" ifadesine vurgu yaparken, bugün 8 milyara yaklaşan dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unun sağlıklı ve yeterli gıdaya erişimde sorun yaşadığına dikkati çekti. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 9'undan fazlasının kronik açlıkla karşı karşıya olduğunu aktardı.

Bakan, iklim değişikliği, salgınlar, bölgesel çatışmalar ve tedarik zincirindeki kırılmaların gıda fiyatlarını artırdığını ve arz güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Örnek olarak Filistin'de yaşananların, açlığın uluslararası hukukta suç sayılan bir uygulama olarak "silah olarak kullanılmasına" tanıklık ettiğini ve bu ağır ihlale küresel düzenin jeopolitik sebeplerle tepkisiz kaldığını vurguladı.

Yumaklı, Filistin halkının toprak işgali, doğal su kaynaklarının tahribi ve bölgedeki biyoçeşitliliğe yönelik müdahaleler nedeniyle giderek artan gıda ve su erişimi sorunlarıyla karşılaştığını ifade etti: "Filistin örneği, uluslararası hukukun nasıl ihlal edildiğini, halkların gıdadan nasıl yoksun bırakıldığını gözler önüne sermiştir."

Rusya-Ukrayna Savaşı ve "Tahıl Koridoru"

Yumaklı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın temel gıda maddelerinin küresel tedarikini nasıl tehlikeye atabileceğini gösterdiğini söyledi. Türkiye öncülüğünde başlatılan Tahıl Koridoru girişiminin bu alanda küresel dayanışmanın gerekliliğini ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Temmuz 2022'de İstanbul’da imzalanan mutabakatla başlayan girişimin, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağladığını ve Mayıs 2023'e kadar uzatmalarla devam eden koridorun küresel gıda arz güvenliği açısından kritik bir rol oynadığını belirtti. Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem koridorun oluşturulması hem de insani ve ekonomik boyutlarıyla işletilmesi için yürüttüğü diplomasiye vurgu yaptı: Tahıl Koridoru, Türkiye’nin bölgesel istikrar ve küresel gıda güvenliği açısından oynadığı stratejik rolün en somut göstergesi olmuştur.

Kuşak ve Yol'un gıda güvenliğine katkısı

Yumaklı, mevcut küresel zorlukların yalnızca anlık çözümlerle giderilemeyeceğini; dayanıklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin inşasının zorunlu olduğunu belirtti. Gıda sistemlerinin dönüşümünün ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu, ülkelerin ortak vizyon ve işbirliğiyle yeni üretim ve tüketim modellerini hayata geçirmesinin küresel öncelik olması gerektiğini kaydetti.

Konferansın odağındaki Kuşak ve Yol Girişimi'nin bu ortak sorumluluğun paylaşıldığı ve çözümler üretildiği platformlardan biri olabileceğine işaret eden Yumaklı, Kuşak ve Yol'un sadece ticaret ve altyapı yatırımlarını geliştirmeye değil, gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım ve gümrüklerde iş birliğine dayalı şeffaf bir küresel sistemin geliştirilmesine de hizmet edebileceğini ifade etti.

