Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Yumurta ihracatında kesinti oranı 0,5 dolardan 1,5 dolara çıkarıldı. Fiyat istikrarı için önemli bir adım atıldı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:13
Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı son dakika açıklamasına göre, sofralık yumurta ihracatına yönelik yeni bir kesinti kararı alındı. Bu düzenleme ile kesinti oranı, kilogram başına 0,5 dolardan 1,5 dolara yükseltildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hayata geçirilen bu değişiklik, fiyatların dengelenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Artan Yumurta Fiyatlarına Dur Diyecek Karar

Ticaret Bakanlığı, bu yeni düzenlemenin amacı olarak fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşların uygun fiyatlarla yumurtaya erişimini kolaylaştırmak olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, "Fiyat istikrarına katkı sağlanması ve vatandaşlarımızın ilgili ürüne makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla sofralık yumurta ihracatında uygulanacak kesinti tutarı kilogramda 0,5 dolardan 1,5 dolara yükseltilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Geçen Ay Da Artış Yapılmıştı

Geçtiğimiz Şubat ayında yürürlüğe giren düzenleme ile sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 50 centlik bir kesinti uygulanmaya başlanmıştı. Bu durum, dış talep nedeniyle yaşanan fiyat artışının tam olarak engellenemediğini ortaya koydu. Bakanlık, daha sert önlemler alarak kesinti miktarının artırılmasına karar verdi.

Yumurta Fiyatları Düşecek Mi?

Bakanlık, ihracat üzerindeki bu ek maliyetin, ihracatçıları iç piyasaya yönlendirerek arzı artıracağını ve dolayısıyla fiyatların düşmesine yardımcı olmasını bekliyor.

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