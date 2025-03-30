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Yunan Başbakanı Miçotakis Kudüs'te Herzog ile Görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 20:55
Yunan Başbakanı Miçotakis Kudüs'te Herzog ile Görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Kudüs'te önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşmada, Miçotakis, Yunanistan'ın İsrail ile olan ortaklık ilişkisine olan bağlılığını vurgulayarak, "Tüm esirlerin serbest kalmasını isteyenlere sesimi eklememe müsaade edin. Ancak Gazze'de en yakın zamanda ateşkes olacağına ilişkin samimiyetlerini ifade edenlere de sesimi eklememe müsaade edin" şeklinde konuştu.

Herzog ise, İsrail'in öncelikli hedefinin tüm esirlerin serbest bırakılması olduğunu belirtti ve bayram vesilesiyle serbest bırakılmaları talebinde bulundu. Ayrıca, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Yunanistan ve İsrail'in Akdeniz'deki ortak ülkeler olduğunu ifade etti.

Herzog, Yunanistan'ın Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusundaki dayanışması için teşekkür ederek, iki ülke arasında güçlü bir işbirliği olduğuna dikkat çekti.

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