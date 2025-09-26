Yunan Basını: Erdoğan-Trump Görüşmesi Türkiye'ye Kazanç Sağladı

Yunan medyası Erdoğan-Trump görüşmesini Türkiye lehine yorumladı; Ta Nea, Kathimerini ve in.gr görüşme ve ertelenen Miçotakis buluşmasını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 10:50
Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki dün gerçekleştirilen görüşmeyi Türkiye-ABD ilişkilerinde yakınlaşma ve Türkiye için önemli bir kazanım olarak yorumladı.

Ta Nea: "Her şeyi aldı"

Ta Nea gazetesi haberi "Her şeyi aldı" manşetiyle yayınladı ve metinde "Beyaz Saray, Sultan'ı göklere çıkardı." ifadesine yer verdi. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçak ve doğal gaz da dahil olmak üzere 70 milyar doları bulan satın alma paketiyle döndüğü belirtildi. Gazete, "Trump, dostu Erdoğan'a övgüler düzerken Yunanistan, bölgemizdeki dengeleri değiştirecek büyük kararlara etki edemeden sadece seyirci kalabiliyor." değerlendirmesini aktardı.

Kathimerini: "F-35 için formül arayışı"

Kathimerini gazetesi "Trump, Türkiye'ye F-35 sağlamak için formül arıyor" manşetiyle yayımladığı haberinde Erdoğan ile Trump'ın ikili görüşmesini ve varılan anlaşmaları ele aldı. Haberde, Trump'ın Erdoğan'a övgülerde bulunduğu ve Cumhurbaşkanı'nı bölgesel güç olarak gördüğüne işaret edilerek Washington-Ankara ilişkilerinde yeni bir dinamik olduğu vurgulandı.

in.gr: Miçotakis'in New York'taki ertelenen görüşmesi eleştirildi

in.gr sitesinde yayımlanan "Miçotakis'in New York'taki fiyaskosu, krizde bir yönetimin belirtisi" başlıklı haberde, Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 23 Eylül'de New York'ta yapılması planlanan görüşmesinin ertelenmesi nedeniyle Yunan hükümeti eleştirildi. Haberde, "Türk Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı ile görüşme yapmayı başarırken ve bir şekilde savunma teçhizatı tedarikini de içerecek şekilde Türk-Amerikan ilişkilerinde iyileşme sağlarken Başbakan'ın (Miçotakis) New York'taki görüşmelerinin toplamdaki sonucu çok büyük olmadı. Yunan hükümeti için durumu daha da kötüleştiren şey, şu an ABD hükümeti ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir iletişim ve uzlaşı kanalı bulmakta ciddi zorluklarla karşılaşması." değerlendirmesi aktarıldı.

