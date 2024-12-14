Yunan Basını Türkiye’nin Savunma Sanayi Yükselişine Dikkat Çekti

Yunan Basınından Türkiye’nin Savunma Sanayi Analizi

Yunan basını, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayımlanan son raporu referans alarak, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişine dikkat çekti. Raporda, Türk savunma şirketlerinin uluslararası arenada kazandığı itibar ve pazar payı vurgulanıyor.

Türk Savunma Şirketlerinin Başarıları

Çeşitli gazete ve internet sitelerinde yayımlanan haberlere göre, Türk savunma şirketleri Baykar, ASELSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) dünyadaki en büyük 100 silah tedarikçisi arasında kendine yer buldu. Bu üç şirketin 2023 yılı toplam satış gelirlerinin 6 milyar doları aştığı belirtildi. Bu durum, dünya genelindeki toplam savunma harcamaları içinde de önemli bir paya sahip olduğu vurgulandı.

Türkiye’nin Savunma Sanayisindeki Yükselişi

Türkiye’nin savunma sanayisi, özellikle üçüncü ülkelere yaptığı satışlar ve uluslararası işbirlikleri ile güçleniyor. Savaş teknolojilerine olan talep, özellikle Ukrayna’daki çatışmalar ve Gazze’ye yönelik saldırılar ile daha da arttığı bildiriliyor. Yerli ve milli üretime verilen önemin, savunma sanayisinin hem ulusal hem de uluslararası arenada büyümesine katkı sağladığı ifade ediliyor.

Baykar’ın Stratejik Konumu

Yunan basınında ayrıca Baykar şirketinin stratejik konumu üzerinde duruluyor. Bayraktar TB2 insansız hava araçları (İHA), Ukrayna’dan Arnavutluk’a kadar birçok ülke tarafından tercih ediliyor. Bu durum, Türk savunma sanayisini uluslararası pazarda etkin bir oyuncu haline getirdi.

İHA İhracatı ve Veriler

Baykar’ın 27 ülkeye İHA ihraç ettiği, bunlar arasında NATO üyesi 6 ülke ve 4 Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğu belirtiliyor. SIPRI'nın geçtiğimiz yıl açıkladığı en çok silah ve askeri hizmet satan ilk 100 savunma sanayi şirketi listesinde, ASELSAN 54., Baykar 69. ve TUSAŞ 78. sırada yer aldı. Türk şirketlerinin toplam gelirleri, 2022 yılına göre %24 artarak 6 milyar dolara ulaştı.