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Yunan Basını: Ukrayna'daki Savaş Bitebilir Ama ABD'nin Yunanistan'a İhtiyacı Azalabilir

Yunanistan basınında, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi durumunda ABD'nin Yunanistan'a olan öneminin azalabileceği belirtildi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:46
Yunan Basını: Ukrayna'daki Savaş Bitebilir Ama ABD'nin Yunanistan'a İhtiyacı Azalabilir

Yunan Basını'ndan Endişe Verici Değerlendirme

Yunanistan basınında, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi durumunda, özellikle Dedeağaç Limanı başta olmak üzere, ABD açısından Yunanistan'ın öneminin azalabileceği endişeleri dile getirildi.

Atina'nın Endişeleri

Kathimerini gazetesinde yayınlanan "Ukrayna meselesinde Atina'nın endişesi" başlıklı analizde, Ukrayna'daki savaşın bitişinin beraberinde bir dizi yan etki getirebileceği vurgulandı. Yaklaşık 3 yıldır Dedeağaç Limanı'nın NATO'nun doğu kanadına giden NATO askerleri ve silahlarının geçiş noktası olarak kullanıldığını belirten değerlendirmede, savaşın sona ermesiyle bu limanın stratejik öneminin azalabileceği ifade edildi.

Değerlendirmede, "Her ne kadar Amerikalılar Dedeağaç üzerinde yeni yatırım planları yapsa da, Ukrayna'ya yönelik düşmanca tavırların sona ermesi, NATO'nun doğu kanadının desteklenmesinde limanın önemini azaltır mı?" sorusu gündeme getirildi.

Türkiye'nin Rolü ve Kıbrıs Meselesi

Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde iki devletli çözüm yönündeki tutumu da hatırlatılan değerlendirmede, Ukrayna sınırlarının yeniden çizilmesine Atina'nın mesafeli yaklaşacağı belirtiliyor. Bu durum, bölgedeki jeopolitik dengelerin değişebileceği anlamına geliyor.

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