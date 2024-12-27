Yunan Basınından Türkiye'ye Eleştiri: 5. Nesil KAAN Uçağı Üretiyoruz, Biz Vida Bile Üretemiyoruz

Türkiye'nin KAAN Savaş Uçağı Üretimi Yunan Basınında Gündem

Suudi Arabistan'ın Türkiye'den KAAN savaş uçağı almayı planladığı iddiaları, Yunan basınında geniş yankı buldu. Yunan medyasının eleştirileri, Türkiye'nin 5. nesil KAAN savaş uçakları üretme başarısını ön plana çıkarırken, Yunan hükümetinin savunma sanayisini güçlendirmek adına atmadığı adımları da gündeme taşıdı.

Yunanistan'ın Savunma Sanayisi Üzerindeki Endişeler

Militaire sitesinde yer alan haberde, Yunan analistlerin Türkiye'nin savunma sanayisindeki hızlı ilerleyişinin altını çizerek, “Türkiye, savaş uçağı tasarımı ve üretimi konusundaki niyetini duyurduğunda, bu girişimin başarılı olup olmayacağına dair ciddi şüpheler vardı” ifadelerine yer verildi. Ancak zamanla, Türkiye'nin sadece KAAN savaş uçakları üretim programını ilerlettiği ve Suudi Arabistan'a 100 adet uçağı satmak için görüşmelere başladığı belirtildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın büyük projelere ilişkin vaatlerinin de gerçekçi olmadığı vurgulandı. Türk savunma sanayisinin ilerleyen başarısı karşısında Yunanistan'ın mevcut savunma kapasitesini artırmak için daha etkili önlemler geliştirmesi gerektiği ifade edildi.

Yunanistan'dan Yeni Hava Savunma Sistemi Gelişimi

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Yannis Kefaloyannis, ülkesinin Ege'de yeni bir hava savunma sistemi hazırlığında olduğunu duyurdu. SKAI TV'ye konuşan Kefaloyannis, “Bu sistem, havadan gelecek her türlü saldırıyı durdurmayı hedefliyor” dedi. Yapılacak ihalelerin ardından iki yıl içinde tamamlanacağına inandığı sistemin, sadece Ege'yi değil, Meriç'ten Meis'e kadar tüm bölgeyi kapsayacağını savundu.

Kefaloyannis, Türkiye ile olan gerginlikleri hatırlatarak, “Komşu ülkeden ülkemize karşı 'casus belli' tehdidi varsa, egemenlik haklarımızı korumak üzere her an hazır olmalıyız” ifadelerinde bulundu. Türkiye'nin Suriye ile yapacağı deniz yetki alanları anlaşmasını tanımayacaklarını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, Türk savunma sanayisinin yükselişi, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den yalnızca KAAN savaş uçaklarını almayı planlamasıyla değil, aynı zamanda Bayraktar Akıncı İHA ve Ejder Yalçın zırhlı araç gibi diğer savunma ürünlerini de satın almasıyla dikkat çekti. Bu durumun Türkiye için rekor bir ihracat anlamına geleceği belirtiliyor.