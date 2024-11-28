Yunan Deniz Kuvvetleri Heyetinden Deniz Kuvvetleri Karargahı'na Ziyaret

Yunanistan Deniz Kuvvetleri Heyeti Deniz Kuvvetleri Karargahı'nda

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Deniz Kuvvetleri heyetinin, Deniz Kuvvetleri Karargahı'nı ziyaret ettiğini duyurdu. Bu anlamlı ziyaret, iki ülke arasında dostluk ve işbirliğini pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı-2024

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan 'Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı-2024' çerçevesinde meydana gelen ziyarete dair fotoğraflar da paylaşıldı. Bu tür girişimlerin her iki taraf için de barış ve istikrar sağlama yönünde önemli adımlar olduğu vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Deniz Kuvvetleri heyetinin, Deniz Kuvvetleri Karargahı'nda konuk edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Deniz Kuvvetleri heyetinin, Deniz Kuvvetleri Karargahı'nda konuk edildiğini bildirdi.