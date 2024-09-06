Yunan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye ile İlişkiler İçin Fırsat Değerlendirmesi

Yunanistan'dan Türkiye ile İlişkilerde Tarihi Fırsat

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile olan ilişkilerde çözüm için mevcut durumun tarihi bir fırsat sunduğunu belirtti. Yerapetritis, "Bu tür fırsatlar tarihte çok sık çıkmaz karşımıza" ifadelerini kullandı.

Selanik'te Fuar Ziyareti

88. Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında gazetecilere açıklamada bulunan Bakan, Kıbrıs ve Türk-Yunan ilişkileri gibi iki temel dış politika meselesine dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı görevini devraldığında bu meseleleri çözmek adına aktif bir politika izleme kararı aldığını da vurguladı.

Kıbrıs'ın Durumu ve BM'nin Rolü

Kıbrıs meselesinin önceki yıl durağan bir durumda olduğunu aktaran Yerapetritis, günümüzde Birleşmiş Milletler’in önceliklerinden biri haline geldiğini belirtti.

Diyalog ve Çözüm Yolu

Türk-Yunan ilişkilerinde son 14 aylık süreçte kayda değer adımlar atıldığını ifade eden Yerapetritis, "Karşılıklı konuşabileceğimiz bir aşamada bulunuyoruz" dedi. Ancak tüm konularda çözüm bulmanın her zaman kolay olmadığını vurguladı. "Karşımızdakiyle tartışabiliriz; diyalogdan sonuç çıkabiliriz" diye ekledi.

Deniz Yetki Alanlarının Önemi

Yerapetritis, Türkiye ile sorunların çözümünün kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) deniz yetki alanlarının belirlenmesinin ardından mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Mısır ile İlişkiler

Türkiye'nin Mısır ile olan ilişkilerinin Yunanistan'ın Mısır ile ilişkisini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna Yerapetritis, "Tüm stratejik ortaklarımızın komşularıyla iyi ilişkiler kurmasını isterim; ancak stratejik ilişkiye sadece bir ortakla sahip olabilirsin ve biz Mısır ile stratejik ortaklarız. Dolayısıyla herhangi bir tehlike yok" şeklinde yanıt verdi.