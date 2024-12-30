Yunan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, İsrailli Mevkidaşı ile Temas Kurdu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile telefonda görüştü. Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamaya göre, bu görüşmede, Suriye'deki değişim sürecine yönelik endişeler dile getirildi.

Görüşmenin içeriğinde Suriye'nin yanı sıra Orta Doğu bölgesindeki diğer gelişmeler de detaylı bir şekilde ele alındı. Yerapetritis, bölgedeki tüm cephelerde acil barış gereksinimini vurgularken, bölgesel istikrarın sağlanmasının ve bu süreçte yabancı müdahalesinin önemine dikkat çekti.