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Yunan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, İsrailli Mevkidaşı ile Temas Kurdu

Yunanistan ve İsrail Dışişleri Bakanları, Suriye'deki endişeleri ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 19:22
Yunan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, İsrailli Mevkidaşı ile Temas Kurdu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile telefonda görüştü. Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamaya göre, bu görüşmede, Suriye'deki değişim sürecine yönelik endişeler dile getirildi.

Görüşmenin içeriğinde Suriye'nin yanı sıra Orta Doğu bölgesindeki diğer gelişmeler de detaylı bir şekilde ele alındı. Yerapetritis, bölgedeki tüm cephelerde acil barış gereksinimini vurgularken, bölgesel istikrarın sağlanmasının ve bu süreçte yabancı müdahalesinin önemine dikkat çekti.

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