Yunan gazeteciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe karşılama

Yunanistan ve Türkiye'nin gündem konuları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği ziyaret yer aldı. Erdoğan iki ülke arasındaki ilişkilerin konuşulması üzerine Yunanistan'dan gelen davete olumlu yanıt vermiş ve bugün itibari ile de ziyaret gerçekleştirmek için yola çıkmıştı. Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile yapacağı görüşmeye giderken bir gazeteci ile yaşadığı diyalog dikkat çekti.

Kendisine Türkçe olarak 'hoş geldiniz' şeklinde selamlama yapan gazeteci ile kısa bir diyalog yaşayan Erdoğan, ardından resmi ziyaretini gerçekleştirmek adına temaslarını sürdürdü.